Инвестиции: в 2019 году спросом будет пользоваться золото

Москва, , 15:45 — REGNUM Как и уходящий 2018-й, 2019 год будет тоже годом скорее успешных спекуляций продолжительностью от 2−3 недель до 2−3 месяцев, но вряд ли годом успешных инвестиций, сделанных на весь год вперёд. Почти двухлетнее «Трамп-ралли» с ростом американских индексов S&P500 на 33% и Nasdaq на 50%, в 2018 году уже дважды драматично прерывалось, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«И если после первой сильной коррекции в феврале-марте биржи нашли в себе силы выйти на новые и более высокие максимумы, то после второго обвала индексов почти на 20% к Рождеству, когда западные рынки, как правило, бывают традиционно поддержаны праздничными настроениями, покупатели будут в новом году гораздо осторожнее, даже после того, как нащупают, наконец, новое дно. А значит, инвестору нужно научиться и быть готовым извлекать спекулятивную пользу не только из позитива, но и из негатива — быть гибким и вовремя «шортить» позиции в индексах и акциях, ставя в подходящие моменты и на понижение, а также не жадничать в периоды, когда будут уместны длинные позиции, постепенно забирая с рынка накапливающуюся прибыль и строго защищая ордерами остающиеся в рынке контракты», — полагает эксперт.

Спросом точно большую часть года будет пользоваться золото. Можно вкладываться в золотодобывающие компании, однако логичнее как минимум часть средств инвестировать и напрямую в золотые фьючерсы: они уже отлично оттолкнулись от августовского дна $1160 за унцию и доросли к сегодняшнему дню более чем на $100, почти до $1280. Но в сумме этот рост пока не превышает 10%, что для цен на золото не так и много — в условиях наблюдающейся слабости большинства мировых валют, периодически падающих котировок на фондовых биржах, торговых войн и атак Трампа на Федрезерв, который уже готов практически взять паузу в подъёме ставок — а значит, спрос на золото и дальше ожидается стабильный, и поводов выходить из золота надолго пока не видно.

«Тем не менее и у золота есть прошлогодняя планка в $1360. До неё ещё есть запас роста, но осторожность и фиксация частичной прибыли, когда котировки пройдут хотя бы 2/3 пути в направлении этой важной отметки — конечно же, не помешает. Но, впрочем, и безудержный рост котировок золота, как это было в 2011 году, когда цены взлетели выше $1900 за унцию, тоже возможен, если глобальная ситуация будет обостряться и у инвесторов будет ограничен выбор в надёжных и прибыльных активах, и эффективному инвестору надо будет регулярно и внимательно отслеживать как фундамент, так и технику на графиках», — считает эксперт.

Актуально будет и сберегать значительную долю средств посредством облигаций как в наиболее надёжных компаниях корпоративного сектора, так и в облигациях госдолга. В последние два месяца 2018 года усилился спрос на долговые бумаги США, где благодаря этому наблюдавшийся почти весь год рост доходности поменялся и доходность эталонных десятилеток казначейства опустилась от пика 3,25% на 0,5% до 2,75%. Но та же тенденция наметилась и по гораздо менее доходным бумагам стран Евросоюза под 0,7% во Франции и Бельгии, или даже менее чем под 0,3% годовых в Германии.

«Для российских инвесторов достаточно интересно будет вложиться в российские же ОФЗ, поскольку и нынешняя доходность на уровне чуть выше 8,5% обеспечивает уже неплохие гарантии от скачков валютных курсов доллара и евро к рублю, тем более что рубль за год слегка стабилизировался и отвязался в значительной степени от котировок нефти — стоил почти одинаково уже и при $85, и при $60 за баррель. К тому же любые подобные курсовые риски несложно захеджировать и напрямую через покупку фьючерсов на пары доллар/рубль и евро/рубль, или напрямую на спот-рынке, делая это не всё время, а только в наиболее тревожные моменты — например, если против России всё-таки введут новые «адские» санкции Конгресса США», — пояснил Пушкарёв.

Однако и в этом случае скачок доходностей по ОФЗ ещё на 1−2% можно было бы использовать для получения дополнительной прибыли, купив десятилетние или пятнадцатилетние бумаги с такой доходностью и застолбив тем самым для себя возможность высокого годового дохода в рублях на длительное время. Продать эти бумаги при необходимости совсем несложно, они ликвидны в любой момент, а золотовалютные резервы России почти в пол-триллиона в долларовом эквиваленте, к тому же размещаемые всё более существенно в золоте, служат надёжной гарантией платежей от государства.

«Интерес к российским ОФЗ вернётся и у иностранных резидентов, так как и далеко не все они подпадают реально под контроль американской юрисдикции, и многие научатся обходить эти ограничения через создание дополнительных юрлиц, ради того чтобы вложиться в такой доходный и надёжный инструмент. Пауза в спросе со стороны нерезидентов на российские ОФЗ вызвана скорее не какими-то серьёзными опасениями в них вкладываться в принципе, а как раз ожиданиями возможно ещё более высокого пика доходностей по ним, и лучшего момента, чтобы обменять по максимальному курсу в итоге доллары и евро на рубли, прежде чем купить бумаги», — высказал свое мнение эксперт.

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