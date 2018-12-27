Доходы бюджета-2019 в Карачаево-Черкесии на 103 млн рублей превысят расходы

Черкесск, , 15:38 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в окончательном чтении принят бюджет республики на 2019 год и на плановый период 2020 — 2021 годов. Основной экономический документ региона имеет ярко выраженную социальную направленность. Объем расходов на эту сферу составляет 70%, сообщили ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

В 2019 году запланировано поступление доходов в размере 25,028 млрд рублей. Объем расходов составит 24,925 млрд рублей. Таким образом бюджет будет бездефицитным. Профицит составит 103 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, бездифицитными были и бюджеты Карачаево-Черкесии в 2015 и 2016 годах. На 2017 год принимался бюджет с дефицитом 392 млн рублей. А в бюджете на 2018 год дефицит составлял немногим более 20 млн рублей.