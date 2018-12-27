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ЕАБР понизил прогноз роста экономики Казахстана в 2019 году

Экономика

Экономическая ситуация в регионе формировалась в условиях усилившейся геополитической напряженности

Астана, 27 декабря 2018, 15:40 — REGNUM  Экономический рост Казахстана замедлится с 3,9% в 2018 году до 3,3% в 2019 году. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре дирекции по аналитической работе Евразийского банка развития (ЕАБР), опубликованном 27 декабря на сайте банка.

В ЕАБР отметили, что экономический рост в Казахстане будет определяться мерами в области денежно-кредитной политики, завершением реализации инвестиционных проектов. При этом новые проекты не успеют войти в активную фазу.

В обзоре также говорится, что страны-участники ЕАБР столкнулись с вызовами для макроэкономической стабильности региона. Экономическая ситуация в регионе формировалась в условиях усилившейся геополитической напряженности, но осталась стабильной.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Азиатский банк развития улучшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2018 году с 3,7%, до 4%. По данным банка, в 2019 году ВВП республики вырастет на 3,8%.

Читайте ранее в этом сюжете: Азиатский банк развития улучшил прогноз роста ВВП Казахстана

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Экономика Казахстана
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