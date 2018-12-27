Греф допустил рост банковских ставок в начале 2019 года

Москва, , 15:36 — REGNUM Текущие условия вынудят российские банки повысить ипотечные ставки. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

Он пояснил, что в настоящее время ипотека для Сбербанка — на грани рентабельности. Выдавая жилищные кредиты, чистая маржа для банка составляет 0,1%.

«Конечно, в текущих условиях, боюсь, что все банки вынуждены будут несколько поднять ставки», — сказал Греф.

Глава Сбербанка назвал вероятным повышение кредитных и депозитных ставок в начале 2019 года. Однако эти ставки в течение года должны вернуться к уровню 2018 года, пояснил он.

Пока прогноза резкого роста ставок нет. Возможное повышение обусловлено реакцией на принятые ЦБ РФ меры регулирования, и в дальнейшем ставки вновь опустятся, добавил Греф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Греф признал убыточность программы лояльности «Спасибо», запущенной Сбербанком. Несмотря на это, начисление клиентам баллов, которые можно обменять на различные скидки и бонусы, продолжится.

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