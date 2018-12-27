На выплату пособий из бюджета Киргизии выделили более 6,4 млрд рублей

Бишкек, , 15:30 — REGNUM В Киргизии получателями государственных пособий являются более 425 тысяч человек. На их выплату в 2018 году в республиканском бюджете было предусмотрено 6 млрд 524 млн сомов (свыше 6,4 млрд рублей). Об этом на пресс-конференции заявил министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров.

По его словам, что в настоящее время около 123,5 тысячи малообеспеченных семей с детьми младше 16 лет получают от государства помощь или социальные пособия в размере 875 сомов (860 рублей).

«С июля пенсии не учитывают в совокупном доходе при назначении пособий детям из малообеспеченных семей. Сегодня пособие получают более 152 тысяч детей», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Кочкоров также отметил , что в текущем году на 33% увеличены пособия детям-инвалидам. Теперь их размер составляет 4 тысячи сомов (3,9 тысячи рублей).

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным национального статистического комитета, по итогам 2017 года за чертой бедности жили 1,6 млн киргизстанцев или 25,6% граждан Киргизии. А уровень крайней бедности составил 0,8% или 47 тысяч человек.

Наибольший рост уровня бедности отмечен в двух самых крупных городах республики: в Оше — на 8,9 процентных пункта и в Бишкеке — на 6,1 процентных пункта. Одной из основных причин является внутристрановая миграция. Также увеличение зафиксировано в Баткенской, Джалал-Абадской, Таласской и Чуйской областях.

Отметим также, что по состоянию на конец октября 2018 года численность официально зарегистрированных безработных в Киргизии составила 70,1 тысячи человек и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 10,5%.