В Казахстане планируют сэкономить на оптимизации площадей в госорганах

Астана, , 15:23 — REGNUM Ежегодная экономия средств за счет сокращения площадей в государственных органах Казахстана может составить 1 млрд тенге ($2,66 млн), заявил директор департамента государственных услуг агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Ильдар Уйсумбаев, сообщает 27 декабря агентство «КазТАГ».

По словам чиновника, в республике под инвентаризацию попало 382 тыс. кв. метров площади в государственных учреждениях. Оптимизации подлежит 163 тыс. кв. метров.

Уйсумбаев напомнил, что в республике утверждены правила и нормы размещения государственного аппарата в госорганах.

Напомним, 20 июля глава агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев заявил, что правительство Казахстана прорабатывает вопрос оптимизации подведомственных организаций государственных органов.

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