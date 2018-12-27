2018 год показал — больше нельзя откладывать: о пенсионной реформе

Москва, , 15:15 — REGNUM В России, начиная с 2007 года, привычная картина выборов и политического участия выглядела предсказуемо просто: люди среднего и старшего возрастов голосовали за гарантии социальной защиты и стабильность. В 2018 году выборный ландшафт поменялся. Конечно, сдвиги в оценках и поведении избирателей в значительной мере вызваны повышением возраста выхода на пенсию для работающих граждан. Но не только ими. В обществе сформировался запрос на социальный стандарт — набор прав и гарантий, на которые граждане вправе рассчитывать в обмен на свои голоса на выборах и налоги. Те же будущие пенсионеры хотят не только достойной трудовой пенсии, но и права на труд, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков.

В уходящем 2018 году социологи фиксировали снижение уровня доверия к правительству РФ. Чем это обусловлено? На языке инженеров ответ звучит как «усталость конструкции» и «потеря баланса». У людей старшего возраста на протяжении долгого времени копились вопросы к «оптимизации» социальной инфраструктуры, прежде всего, в части здравоохранения. Они же все чаще говорили социологам о росте социального неравенства, указывали на то, что проживающие в благополучных и депрессивных регионах пенсионеры, обладают принципиально разными возможностями для реализации своих социальных прав. Дошло до того, что президент был вынужден спрашивать губернаторов, как могла сложиться ситуация, когда в одном регионе человеку положены сотни льготных лекарств, а в соседнем — только десятки.

«Вопросы копились не только у президента. 2018 год показал, что больше нет возможности откладывать ответы. Партия власти — «Единая Россия» на своем съезде в декабре признала, что надо усилить диалог с гражданами, вникать в проблемы, в разговорах появилось слово «чуткость». Это реакция на итоги местных и региональных выборов, когда оппозиционные кандидаты отбирали голоса у единороссов. Это осознание того, что люди среднего и старшего возраста не получили ответа на свой политический запрос. Это понимание того, что на арену выходят те политические силы, которые долгие годы работали с непопулярной у политиков «социалкой», — пояснил эксперт.

Можно вспомнить, что в 1990-е пенсионеры и люди в возрасте составляли костяк уличного протеста, они были вынуждены бороться с нищенскими пенсиями. Сегодня мы живем в другой реальности и запрос — другой, на новые правила игры. Партия пенсионеров выступает за социальную справедливость, и члены партии видят выход в разработке «Социального кодекса» — документа, в котором были бы четко зафиксированы базовые социальные права российских граждан и прописаны механизмы их реализации. Принятие кодекса остановило бы рост межрегионального неравенства и сделало бы принципиально невозможным любые решения, ухудшающие социальное положение российских граждан.

«Еще вчера такая идея вызвала бы удивление. Но в рамках повышения пенсионного возраста видно, что социальные гарантии для сограждан (ЖКХ, льготы по лекарства и т.д.) можно гарантировать по возрасту, а не по статусу. Нам также показали, что оказывает и на рынке труда можно работать над занятостью тех, кто может и хочет работать в старшем возрасте. Все это, по сути, первые шаги на пути к обстоятельному разговору о социальном кодексе. Второй шаг — расширить понятие и механизм гарантий для граждан, — сделать будет легче», — высказал свое мнение Бураков.

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