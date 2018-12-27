В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Астана, , 14:59 — REGNUM В пяти регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гололеда, сообщили 27 декабря в пресс-службе республиканского государственного предприятия (РГП) «Казгидромет».

В Северо-Казахстанской области с вечера 21 декабря по 28 декабря ожидается метель. Скорость ветра — 15−20 метров в секунду, местами порывами до 25 метров в секунду.

С 21:00 по местному времени (17:00 по Москве) 27 декабря по 21:00 28 декабря в Кустанайской области местами ожидается метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный 15−20 метров в секунду.

В Кызыл-Ординской области с 27 по 30 декабря местами ожидается юго-восточный ветер 15−20 метров в секунду. Метель также ожидается в Западно-Казахстанской области. В Мангистауской области местами ожидается гололед и туман.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 25 декабря сотрудники экстренных служб Казахстана эвакуировали 145 пассажиров автобусов из-за морозов. Все пассажиры были временно размещены в пункте обогрева.

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