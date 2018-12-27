Четверг, 27 Декабря 2018 года
15:02:54 МСК

В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Экономика

В Кустанайской области местами ожидается метель, туман, гололед

Астана, 27 декабря 2018, 14:59 — REGNUM  В пяти регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гололеда, сообщили 27 декабря в пресс-службе республиканского государственного предприятия (РГП) «Казгидромет».

В Северо-Казахстанской области с вечера 21 декабря по 28 декабря ожидается метель. Скорость ветра — 15−20 метров в секунду, местами порывами до 25 метров в секунду.

С 21:00 по местному времени (17:00 по Москве) 27 декабря по 21:00 28 декабря в Кустанайской области местами ожидается метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный 15−20 метров в секунду.

В Кызыл-Ординской области с 27 по 30 декабря местами ожидается юго-восточный ветер 15−20 метров в секунду. Метель также ожидается в Западно-Казахстанской области. В Мангистауской области местами ожидается гололед и туман.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 25 декабря сотрудники экстренных служб Казахстана эвакуировали 145 пассажиров автобусов из-за морозов. Все пассажиры были временно размещены в пункте обогрева.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане из-за морозов эвакуировали 145 пассажиров автобусов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить