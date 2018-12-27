В Москве построят «умный госпиталь будущего»

Москва, , 14:47 — REGNUM В Москве в инновационном центре «Сколково» построят «умный госпиталь будущего Бундан». Соответствующее соглашение подписали директор Фонда «Международного медицинского кластера» (ММК) Михаил Югай и президент госпиталя Бундан (Bundang) (Сеул, Республика Корея) Джон Сан Хун, сообщает «Медвестник».

Основными направлениями деятельности госпиталя будут онкология, кардиология, реабилитация, травматология и ортопедия. Планируется, что в современной клинике ежегодно смогут получать помощь свыше 26 тыс. пациентов.

Построить здания «умного госпиталя будущего Бундан» в Сколково планируется за три года — в 2019—2022 гг. Площадь госпиталя составит 47,5 тыс. кв. метров. В здании будет восемь операционных, он т рассчитан на 260 коек для госпитализации, также можно будет проходить амбулаторное лечение.

К 2024 году численность медицинского персонала «умного госпиталя будущего Бундан» должна превысить 500 человек. Отмечается, что примерно 10% персонала медучреждения будут иностранные медики.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года фонд «Сколково» и российская компания Bitfury Group начали сотрудничество в сфере блокчейн-технологий с целью внедрения их для нужд государства и бизнеса.

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