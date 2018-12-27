Четверг, 27 Декабря 2018 года
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Таиланд намерен купить шесть лайнеров «Сухой Суперджет 100»

Экономика

Самолеты предназначаются для обслуживания внутренних авиалиний королевства и полетов по ближайшим международным маршрутам

Таиланд намерен купить шесть лайнеров «Сухой Суперджет 100»
Frank Schwichtenberg
«Сухой Суперджет 100»

Москва, 27 декабря 2018, 14:20 — REGNUM  Таиландский авиаперевозчик Kom Airlines Company Ltd. в период с 2019 по 2020 год получит шесть самолетов «Сухой Суперджет 100». Об этом сообщили 27 декабря в Минпромторге РФ.

Отмечается, что компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) в рамках контракта обязуется поставить таиландской авиакомпании шесть самолетов в компоновке на 100 мест. Авиалайнеры предназначены для обслуживания внутренних авиалиний королевства и полетов по ближайшим международным маршрутам, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов заявил, что ирландская авиакомпания CityJet может разорвать сотрудничество с ГСС и отказаться от самолетов SSJ100.

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