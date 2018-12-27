Банк России отобрал лицензии у крупнейших форекс-дилеров

Москва, , 14:19 — REGNUM Сегодня, 27 декабря, Центробанк РФ принял решение аннулировать квалификационные аттестаты (лицензии) у крупнейших форекс-дилеров по управлению ценными бумагами. Лицензии будут аннулированы с 27 января 2019 года, сообщается на сайте регулятора.

Лицензии лишились пять компаний: «Форекс клуб», «Фикс трейд», «Трастфорекс», «Альпари форекс» и «Телетрейд групп». На сегодяшний день в России осталось четыре из девяти игроков — «Альфа-форекс», «ВТБ-форекс», «ПСБ-форекс» и «Финам-форекс».

В официальном сообщении говорится, что решение принято в связи с тем, что компании не исполнили предписания ЦБ РФ. Нарушали порядок составления отчетности. а также предоставляли недостоверную отчетность.

Кроме того, форекс-дилеры размещали на сайте компаний недостоверную информацию. Выявлены и другие нарушения.

Регулятор уточняет, что компании обязаны прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. При этом они должны обеспечить возврат имущества клиентам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что за пять лет начиная с 2013 года Банк России лишил лицензий более 400 и санировал более 30 российских банков.

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