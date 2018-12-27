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2018: Доходы жителей Архангельской области сократились на 5%

Экономика

Благосостояние северян снижается, несмотря на рост зарплат

2018: Доходы жителей Архангельской области сократились на 5%
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Доход

Архангельск, 27 декабря 2018, 14:14 — REGNUM  В 2018 году среднедушевой доход населения Архангельской области составил 30,5 тысяч рублей в месяц. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

По данным статистики, к концу ноября среднемесячная зарплата одного работника в регионе составила 44 156 рублей. Это на 11,6% больше, чем год назад. Рост реальной зарплаты (с учетом изменения потребительских цен) составил чуть более 10%.

Несмотря на индексацию зарплат, доходы северян продолжают снижаться. Так, за 11 месяцев текущего года реальные доходы в Архангельской области упали на 5,1%.

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