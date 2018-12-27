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Казахстан и Польша планируют наладить сотрудничество между портами

Экономика

С польской стороны потенциальным партнером выступает Гданьский торговый порт

Варшава, 27 декабря 2018, 14:12 — REGNUM  Казахстан предложил Польше развивать сотрудничество между морскими торговыми портами, заявил казахстанский посол в Польше Маргулан Баймухан, передает 27 декабря телеканал «Хабар 24».

С польской стороны потенциальным партнером выступает Гданьский торговый порт. Со стороны Казахстана — порты Актау и Курык. Планируется, что стороны будут обмениваться опытом в сфере деятельности портов.

Баймухан добавил, что сотрудничество в транспортно-транзитной сфере является одним из динамичных направлений в двусторонних отношениях между Казахстаном и Польшей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня посол Казахстана в Польше Маргулан Баймухан заявил, что польские компании приступили к выращиванию саженцев яблонь на территории Казахстана.

Читайте ранее в этом сюжете: Польские компании начали выращивать яблоки в Казахстане

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