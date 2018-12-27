В Костроме на ремонт женской консультации потратили 9 млн рублей

Кострома, , 14:05 — REGNUM Женская консультация в Костроме ежегодно принимает около 43 тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора области. В прошлом году медицинское учреждение впервые за 20 лет отремонтировали.

На капитальный ремонт женской консультации было направлено 9 миллионов рублей из резервного фонда Президента РФ. Деньги были потрачены на замену систем отопления, водоснабжения, вентиляции, установку новых окон, дверей, сантехники, проведены косметические работы во всех помещениях.

В консультации работают врачи, акушер-гинекологи, зубной врач; осуществляется ультразвуковая диагностика беременных женщин и гинекологических больных, электрокардиограмма, кардиотокография плода.

ИА REGNUM напоминает, что Костромская область потратила в 2017 году почти 10 миллиардов рублей на сферу здравоохранения. Это на 400 миллионов больше, чем в 2016 году.

По данным пресс-служба, деньги были потрачены на «ремонты инфекционного отделения Мантуровской окружной больницы, женской консультации в Костроме, а также ФАПов и врачебных амбулаторий Буйского, Костромского и Шарьинского районов»; открытие первичного сосудистого центра в Шарье; покупку нового медицинского вертолета «АНСАТ»

По словам губернатора области Сергея Ситникова, «всего за последние пять лет в регионе заработали 15 новых лечебных учреждений, среди которых региональный и первичные сосудистые центры, нефрологические центры, областной травматологический центр и другие».