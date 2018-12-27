ЦБ Южной Кореи ожидает инфляцию на уровне 2% на протяжении двух лет

Сеул, , 17:39 — REGNUM Центральный банк Республики Корея ожидает стабильной годовой инфляции в размере 2% до 2020 года и не намерен проводить жесткую политику. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на доклад банка.

Центральный банк не ожидает ухудшения макроэкономических показателей, однако намерен пристально следить за ростом долгового бремени домохозяйств. В 2018 году объём закредитованности достиг рекордных показателей — 1,3 трлн долларов, что вынудило ЦБ поднять ставку на 25 базисных пунктов. Рост ставки приводит к удорожанию кредитов и снижению числа новых заёмщиков. Одним из побочных эффектов является снижение инфляции и темпов роста ВВП. В свою очередь, если инфляция превысит прогнозы ЦБ, он будет вынужден снова поднять ставку, препятствуя экономическому росту.

Центральный банк будет проводить пересмотр своих прогнозов и инфляционной политики каждые два года, а в случае необходимости — чаще. В последние 10 лет инфляция остаётся на стабильно низком уровне, как у ведущих развитых стран.