«К землетрясениям готовы?»: Всемирный банк хочет выделить Киргизии $20 млн

Бишкек, , 14:01 — REGNUM Международная ассоциация развития планирует выделить Киргизии $20 млн (более 1,37 млрд рублей) на финансирование проекта «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий». Соответствующий законопроект парламент республики рассмотрел сегодня, 27 декабря, пишет пресс-служба законодательного собрания.

Половина из этой суммы может быть предоставлена в виде кредита, а вторая половина — в качестве гранта.

Эти деньги планируется потратить на:

совершенствование системы готовности и реагирования на стихийные бедствия — $4 млн (275,5 млн рублей)

повышение безопасности школьных и дошкольных образовательных учреждений — $12 млн (826,6 млн рублей)

развитие финансовой защиты и страхования от чрезвычайных ситуаций — $3 млн (206,6 млн рублей)

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций — $1 млн (68,8 млн рублей)

Выступивший на парламентском заседании министр чрезвычайных ситуаций Нурболот Мирзахмедов напомнил народным избранникам о том, что в Киргизии насчитывается 102 тектонических разлома, сообщило «24.kg».

Также глава МЧС отметил, что угроза 12-балльного землетрясения для республики является вполне реальной. И обратился к депутатам с просьбой не затягивать решение об одобрении этого соглашения.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году на территории Киргизии произошло 339 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Это на треть больше, чем в 2016 году.

В результате стихийных бедствий в минувшем году в республике погиб 141 человек, а материальный ущерб превысил 1 млрд сомов (990 млн рублей по текущему курсу).

Отметим, что из-за произошедшей в мае 2017 года серии из 16 землетрясений на юге Киргизии были разрушены и пришли в аварийное состояние более 530 жилых домов. МЧС было вынужденно переселить в палатки свыше 3 тысяч жителей сел Карамык, Кара-Тейит, Жекенди, Чулук и Шибе, чьи жилища пострадали из-за серии подземных толчков.

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