В Казахстане назвали самые прибыльные государственные компании

Астана, , 13:54 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года среди государственных компаний Казахстана наибольший объем прибыли получило АО «КазМунайГаз» — 648,2 млрд тенге ($1,7 млрд), что на 43% больше, чем годом ранее, пишет газета «Курсив».

Чистая прибыль газотранспортной компании «КазТрансГаз» выросла на 135%, до 156,2 млрд тенге ($415 млн), атомной компании «Казатомпром» — на 67%, до 92,9 млрд тенге ($247 млн).

В пятерку лидеров по объему чистой прибыли также вошла телекоммуникационная компания «Казахтелеком» с прибылью 40,4 млрд тенге ($107) и горнорудная компания «Тау-Кен Самрку» — 39,1 млрд тенге ($104 млн).

Отметим, значительный объем прибыли государственной нефтегазовой компании Казахстана связан с ростом мировых цен на нефть. За девять месяцев 2018 года объем реализации нефти и газа АО «КазМунайГаз» составил 3,1 трлн тенге ($8,24 млрд), что на 72% больше, чем годом ранее.

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