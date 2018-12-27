Нижегородский МУП, в который входят 19 котельных, требуют обанкротить

Выкса, Нижегородская область, , 13:25 — REGNUM В разгар отопительного сезона к муниципальному предприятию «Выксатеплоэнерго», под управлением которого находятся 19 котельных района, подан иск с требованием признать его банкротом. Истцом выступает ООО «Водоканал». Дело к производству пока не принято, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Муниципальное предприятие создано властями Выксунского района в 2003 году путём объединения котельных районных поселений и разных жилищно-эксплуатационных участков городских котельных. По данным с официального сайта предприятия, на 2011 год в его состав входило 19 котельных. Учредителем МУП выступает комитет по управлению муниципальным имуществом Выксунского района, уставной капитал — 23 млн рублей при годовом объеме реализации — 324 млн рублей. Численность сотрудников — более 340 человек. В 2015 году МУП выступал учредителем ООО «Муниципальный расчётный центр Выкса», которое на сегодня уже ликвидировано.

Иск с требованием признать МУП банкротом подан 26 декабря 2018 года, сумма исковых требований — 3 463 474,66 рубля. ООО «Водоканал», выступившее истцом, также зарегистрировано в Выксе и оказывает услуги водоснабжения и водоотведения.

18 сентября 2018 года Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск ООО к МУП о взыскании 3 252 870 рублей 64 копейки долга, 176 635 рублей 61 копейки неустойки, начисленной за нарушение сроков оплаты с 16.06.2017 по 20.08.2018 года и далее по день фактической оплаты долга, исходя из 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, 33 968 рублей 41 копейки судебных расходов по государственной пошлине. В конце ноября 2018 года апелляционная инстанция оставила данное решение в силе.

На сегодня в суде также есть не до конца рассмотренное дело с тем же составом участников о взыскании с МУП 1 103 976 рублей 60 копеек.

В выписке из ЕГРЮЛ значится, что муниципальное предприятие с 1 октября 2018 года находится в процессе реорганизации в форме преобразования.