Две автостанции «Чувашавтотранса» планируют выставить на продажу

Чебоксары, , 13:15 — REGNUM 11 января состоится очередное собрание кредиторов ГУП «Чувашавтотранс», которое в сентябре признано банкротом. В повестке дня — условия продажи автостанций и одного нежилого помещения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На обсуждение вынесен один вопрос. Кредиторы рассмотрят проект положения о порядке и условиях продажи объектов недвижимости, которые находятся в Чебоксарах: автостанций в «Новосельская» (проспект М. Горького, 20а), «Привокзальная» (ул. Привокзальная, 16) и нежилого помещения (ул. Эльменя, 7). Также обсудят предложенную начальную цену продажи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была проведена рыночная оценка стоимости двух одноэтажных автомобильных станций, которые принадлежат предприятию на праве хозяйственного ведения. Их общая стоимость определена в сумме 121 567 910 рублей, в том числе АС «Новосельская» 1986 года постройки — 62 025 620 рублей, АС «Привокзальная» 1981 года постройки — 59 542 290 рублей. Движимое имущество, которое находится на указанных автостанциях, оценено в 274 944 рублей.

Также определена рыночная стоимость нежилого помещения, расположенного на первом этаже многоквартирного дома по улице Эльменя, 7 — в размере 3 501 200 рублей. Помещение принадлежит «Чувашавтотрансу» на праве собственности и в настоящее время используется как магазин автозапчастей.

Напомним, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании «Чувашавтотранса» банкротом и открытии конкурсного производства. Всего в реестре — требования кредиторов на общую сумму 25 526 115,5 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Банкротное дело «Чувашавтотранса»: оценили вокзалы и магазин