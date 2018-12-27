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В Ростове-на-Дону насчитали более 60 нелегальных ёлочных базаров

Экономика

Ростовские полицейские проводят рейды

В Ростове-на-Дону насчитали более 60 нелегальных ёлочных базаров
Ёлка

Ростов-на-Дону, 27 декабря 2018, 12:57 — REGNUM  В Ростове-на-Дону закрыто более 60 ёлочных базаров, работа которых нелегальна. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области 27 декабря.

Точки незаконной торговли лесными насаждениями выявлены донскими полицейскими в ходе рейдов. Всего в областном центре проведено свыше 190 мероприятий. В муниципалитетах Ростовской области полицейские провели более 1,3 тыс. инспекций в местах реализации деревьев хвойных пород.

«В органы местного самоуправления направлено 162 материала по фактам продажи хвойных деревьев для принятия решения», — отметили в ведомстве.

ИА REGNUM отмечает, что с 1 ноября в Ростовской области усилено патрулирование лесов. Предпринятые меры помогут предотвратить незаконную рубку хвойных насаждений.

Напомним, за незаконную рубку одной ели в рамках Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 3 рублей до 5 тыс. рублей, а также возмещение причиненного ущерба. За незаконную рубку двух и более хвойных деревьев предусмотрено наказание в рамках УК РФ вплоть до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 200 тыс. рублей, а также возмещение причиненного ущерба.

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