РЖД собирается стать инвестором порта Тамань в Краснодарском крае

Москва, , 12:56 — REGNUM Якорным инвестором сухогрузного морского порта Тамань в Краснодарском крае намерена стать компания РЖД. Об этом сообщает 27 декабря РБК.

Отмечается, что железнодорожная компания намерена инвестировать в строительство основной инфраструктуры порта после приобретения доли в управляющей компании проекта «РМП-Тамань». На сегодняшний день нет открытой информации о той доле, на которую претендует РЖД. Источники издания сообщили, что руководство предприятия согласно инвестировать 14,5 млрд рублей в строительство портовой станции.

Также железнодорожная компания готова построить ответвление от железнодорожной ветки к Крымскому мосту на территорию порта Тамань.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября стало известно, что компанию «Стройгазмонтаж» после окончания работ по строительству Крымского моста могут привлечь к строительству сухогрузного района порта Тамань.

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