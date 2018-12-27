РФ продолжает усиливать свою экспортную зависимость от ЕС – экономист

Москва, , 13:12 — REGNUM Если экспорт нефтепродуктов и остального сырья сохраняется в качестве доминирующей статьи российского экспорта, то, естественно, ни о каком развитии и улучшении жизни граждан РФ не может идти и речи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов, комментируя новость о том, что в период с января по сентябрь 2018 года товарооборот между Россией и Евросоюзом вырос на 21,5% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

«Что такое товарооборот, и в чём он измеряется? Люди себе это зачастую представляют как поток товаров, движущихся через границу, и полагают, что чем больше их проходит, тем больше товарооборот, — сказал Комолов. — Но внешняя торговля вся считается в денежном выражении. Стало быть, всё зависит от цены на товары, которые РФ поставляет в Европу и в Европе же закупает. Цена на нефть сильно колеблется. Чем выше цена на нефть, тем больше будет российский экспорт, и соответственно тем больше будет и общий товарооборот. Нефть — это ключевой товар, который РФ поставляет в ЕС. Если я не ошибаюсь, порядка 75% российского экспорта в Европу составляют нефть и газ. Ну и плюс какое-то количество процентов приходится на сырьевые товары».

При этом экономист отметил, что основным импортным товаром из Европы являются машины и оборудование.

«Около 50% — это высокотехнологичный импорт, — уточнил Комолов. — То есть то, чего Россия сама производить не может. К сожалению, целые отрасли у нас за последние десятилетия были утрачены: станкостроение, приборостроение, самолетостроение фактически. В результате идёт огромный импорт высокотехнологичной продукции. И мне кажется, это является и должно быть главным предметом для анализа. Чем больше РФ импортирует станков и оборудования из-за рубежа, тем сильнее углубляется её технологическая зависимость от европейских стран. По этой же причине подрывается конкурентоспособность российской промышленности».

Как следствие, по мнению экономиста, если сохраняется экспорт нефтепродуктов и остального сырья в качестве доминирующей статьи российского экспорта, то естественно, ни о каком развитии и улучшении жизни граждан России и речи быть не может.

«Будет углубляться сырьевая зависимость, а значит, и нестабильность экономики тоже будет повышаться, — убеждён эксперт. — С другой стороны, мы вполне можем использовать импортные технологии для реальной модернизации российской экономики, но для этого надо менять всю экономическую политику и начинать с валютного курса. Импорт станков и оборудования является крайне невыгодным для российских предприятий. Мы видим, что обрабатывающая промышленность не может полноценно обновлять основные капиталы».

В этой связи Комолов призвал не забывать, что западный мир прекрасно знает слабые места России и, понимая, что РФ не может обеспечить себя технологиями и оборудованием, будет использовать это в качестве инструмента давления.

«Но тут надо вспомнить историю нашей страны XX века, когда индустриализация в СССР проводилась с помощью враждебных империалистических держав, но опять-таки потому что активы и золото, которые были в СССР, не были выведены за границу национальной элитой, — сказал Комолов. — Их потратили на реальное развитие экономики. То есть деньги были направлены на закупку новых станков и оборудования, а затем уже созданная промышленная база позволила промышленности развиваться самостоятельно. Но для этого в РФ нужна совершенно другая промышленная экономическая политика. Пока признаков того, что правительство РФ готово к ней перейти, не наблюдается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова, в период с января по сентябрь 2018 года товарооборот между Россией и Евросоюзом вырос на 21,5% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

По словам дипломата, Россия стала на 7,4% больше ввозить продукции из ЕС и на 29% больше — экспортировать. Чижов отметил, что на рост показателей оказало влияние повышение цен на экспортируемые энергоносители и колебания валютного рынка.

«Однако главная предпосылка, на мой взгляд, — это естественное возвращение торговли между РФ и Евросоюзом к уровню, отвечающему степени взаимопроникновения наших экономик», — цитируют Чижова «Известия».

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