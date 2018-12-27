Поддержать рубль могут экспортёры

Москва, , 12:47 — REGNUM На фоне падения котировок нефтяных фьючерсов на сорт марки Brent, которые опускались ниже отметки $50 за баррель, произошло стремительное ослабление российской валюты. Рубль закрепился выше отметки 68 рублей за доллар США, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Однако завершение недели может быть не таким пессимистичным для национальной валюты, поддержку которой могут оказать готовящиеся к пику налоговых выплат в 1,3 трлн рублей экспортёры. Оптимизма рублю также добавляет и растущая после рождественских каникул на 7,7%, до уровня $54,37 за баррель нефть.

«Так как налоговый период является основополагающим фактором и других для укрепления рубля по-прежнему нет. Вероятнее всего, до конца предпраздничной недели можно будет увидеть естественную после затяжного падения коррекцию рубля до уровня 68,30 руб. за доллар США», — считает эксперт.

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