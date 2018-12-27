Что год грядущий готовит: куда вложить деньги в 2019 году

Москва, , 12:41 — REGNUM Преддверие Нового года и Рождества — это не только приятные праздничные хлопоты и ожидание чуда, но и время для подведения экономических и финансовых результатов уходящего года, а также разработка сценариев и прогнозов на будущее. Развитие экономики любой страны, как правило, идет рука об руку с ростом доходов и повышением благосостояния граждан. К сожалению, в отношении российских граждан реальные располагаемые доходы начиная с апреля 2018 года продолжают устойчивое сокращение, оказывая давление на потребительский спрос и добавляя негатива инфляционным ожиданиям населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Геннадий Попов.

По его мнению, зафиксированная ранее рекордно низкая инфляция стала вновь набирать силу и уже в первой половине 2018 года, по официальным прогнозам Банка России, может приблизиться к 6%. На этом фоне регулятор был вынужден уже дважды повысить ключевую ставку, доведя ее уровень до 7,75%. Расширение санкций США в отношении России в течение года привело к ослаблению рубля, а существенное снижение нефтяных цен на мировом рынке в последнее время придало курсу российской валюты выраженный нисходящий тренд.

«Так что ожидать в 2019 году? Чем могут обернуться торговые войны и грядущее обострение геополитических конфликтов, в том числе и с вероятным участием России? Какую стратегию управления личными финансами следует выбрать обычному человеку в сложившихся условиях? При выборе инвестиционных программ необходимо помнить о диверсификации («не класть яйца в одну корзину») финансовых средств и грамотно распределить их по степени риска и доходности», — считает эксперт.

Например, не менее 30% от всех денежных средств инвестировать в продукты с минимальным риском и доходом, обеспечивающим защиту от инфляции, — так называемые вложения без потерь (банковские вклады и облигации). Оставшиеся деньги можно пропорционально вложить в активы с оптимальным соотношением риск/доходность и высокой степенью доходности и риска получения убытка.

«В любом случае в настоящее время для большинства населения самым простым, доступным, понятным и проверенным способом сохранения капитала остается банковский депозит в размере суммы не более гарантированного страхового возмещения (до 1,4 млн рублей). Более-менее нормальной альтернативой банковскому депозиту остается такой продукт, как дебетовые или доходные карты-копилки с начислением процентов на остаток средств и кэшбэк за покупки, которые в сумме теоретически и будут составлять тот самый доход в 8−9% годовых», — пояснил Попов.

Для диверсифицированных сбережений по-прежнему хорошим вариантом остается валюта, которая все еще находится на привлекательных для покупок уровнях, а горизонт обесценивания рубля видится по крайне мере на период работы Администрации Трампа. Можно рассмотреть также вклады в иностранной валюте, хотя ставки по депозитам в большинстве развитых стран продолжают оставаться на минимальном уровне, либо вовсе отрицательны, тогда как Сбербанк демонстрирует повышательную динамику ставок по валютным вкладам, стремящихся превысить отметку в 2%.

«Традиционным классическим инвестиционным продуктом являются акции, способные при грамотном выборе обеспечить своему владельцу достаточно высокую прибыль в виде активного (при изменении рыночной стоимости бумаги) и пассивного (дивиденндный) дохода. Правильный, умный выбор эмитента, а также времени покупки акции способны обеспечить инвестору доходность примерно 35% при умеренном риске в 10% на горизонте 1−3 месяцев», — отметил эксперт.

Можно, конечно, замахнуться и на доходность, увеличенную в разы, используя кредитное плечо, то есть на заемные деньги, позволяющие торговать на бОльшие суммы, нежели ваш начальный капитал. Только не следует забывать о рисках, так как они также пропорционально увеличиваются. Поэтому нужно всегда действовать с умом, при постоянном мониторинге стоимости соответствующей бумаги и контроле возможных потерь.

«Хотелось бы напомнить, что инвестирование — это всегда и прежде всего управление риском! Обычно риск пропорционален доходу, то есть чем выше доходность, тем выше риски, и наоборот, а каждый продукт подбирается, исходя из таких ключевых параметров, как доходность, риск, срок окупаемости и минимальная сумма инвестиций», — высказал свое мнение Попов.

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