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На оснащение колледжей в Восточно-Казахстанской области направят $19 млн

Экономика

Средства выделят в рамках программы, рассчитанной на три года

Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 декабря 2018, 12:32 — REGNUM  В рамках программы развития технического и профессионального образования на 2019−2021 годы в Восточно-Казахстанской области на оснащение колледжей современным оборудованием планируется направить 7 млрд тенге ($18,6 млн), сообщает 27 декабря издание altaynews.kz.

В регионе уже реализуется проект «Білікті маман» (квалифицированный специалист), который направлен на снижение оттока абитуриентов в зарубежные вузы. В рамках данного проекта из областного бюджета выделены средства на 446 бюджетных места для обучения в пяти вузах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре власти Восточно-Казахстанской области выделили земельные участки для строительства 11 общежитий, которые будут рассчитаны на 4,6 тыс. мест.

Читайте ранее в этом сюжете: В Восточно-Казахстанской области планируют построить 11 общежитий

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Экономика Казахстана
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