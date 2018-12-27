От конфликта США и Китая пострадают ведущие по ВВП страны — мнение

Москва, , 12:28 — REGNUM В 2019 году ожидаем замедление темпов роста мировой экономики на фоне конфликта США и Китая в 2018 году. То есть в первую очередь пострадают ведущие по ВВП страны, и, как следствие, свою долю давления получат развивающиеся рынки. Так, международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует сокращение коммерческих объемов до 4% по сравнению с 4,2% в этом году и 5,2% в 2017 году. Все компании, мировые гиганты каждого сектора, испытывают давление и массово понижают прогнозы выручки и прибыли на следующий год, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

«Восстановление рынка энергоресурсов в 2019, например, невозможно по причине того, что высокие темпы добычи совпали с негативом в мировой экономики уже в текущем году. Рыночный закон спроса и предложения никто не отменял, а при смещении баланса в сторону предложения в лучшем случае можем ждать диапазонное колебания Brent 48−63 долларов за баррель в 2019 году. В худшем случае можно будет увидеть снижение котировок на уровень 41 с максимальным уровнем цен около отметки 57 долларов», — отметила эксперт.

Для Европы вопрос Брексита перестанет быть столько острым. С одной стороны ситуация не разрешена, и все еще включена в список «Топ-проблем 2019», но это больше риск для Великобритании, чем для ЕС. Вероятно, что попытаются сгладить всю ситуацию и, либо отложить выход Великобритании на неопределенное время из-за и без того сложных экономических условий в мире. Либо будут рассматривать вариант того, «чьи головы полетят» в Англии по результатам жесткого разрыва отношений. Прогнозы замедления экономики неизбежны по ряду причин, потому Брексит является одним из факторов давления.

«Финансово-экономические и торговые проблемы США отражались и будут в дальнейшем неизбежно негативно отражаться на состоянии экономики Евросоюза. В ряде дополнительных причин давления на перспективы роста экономики ЕС: 1) предстоящее обновление половины состава совета директоров Европейского центрального банка, 2) Итальянский кризис (страна нуждается в поддержании экономического роста, а для этого необходима полномасштабная модернизация ее экономики. Также стоит ждать новые политические перевороты в ЕС), 3) Франция и «желтые жилеты», — пояснила Сальникова.

Для России экономические перспективы ЕС сулят попытку сотрудничества, и высокий уровень доверия к политике РФ. Хотя сторонников, которые могут заниматься вопросом налаживания отношений с Россией пока немного. Все будут заняты своими странами и проблемами. Из оптимистичных для нас факторов Брексита стоит учитывать, что с выходом из ЕС Великобритания теряет право голоса в вопросе об антироссийских санкциях.

«В целом на 2019 год останется открытым вопрос сотрудничества по газу стран ЕС и России и вопрос «Северного Потока — 2». Так, Америка сохранит настрой вмешательства в этот процесс. Валюта России в 2019 года будет подвержена давлению со стороны политики ЦБ РФ, санкциям, слабости мировой экономики», — высказала свое мнение эксперт.

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