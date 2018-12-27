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Счетный комитет Казахстана выявил нарушения при финансировании науки

Экономика

Аудит выявил финансовые нарушения на сумму $156 тыс

Астана, 27 декабря 2018, 12:15 — REGNUM  В Казахстане государственный аудит выявил неэффективное использование средств государственного бюджета, выделенных на развитие науки, на сумму 623,5 млн тенге ($1,66 млн), заявил руководитель аудиторской группы Серик Нугербеков на заседании член счетного комитета, сообщает 27 декабря агентство «Казинформ».

Аудит также выявил финансовые нарушения на сумму 58,7 млн тенге ($156 тыс.), из которых было возмещено 82%. Нугербеков отметил, что государственный аудит выявил системные проблемы, которые препятствуют развитию науки и повышению наукоёмкости экономики.

Глава аудиторской группы считает, что министерству образования и науки Казахстана необходимо выработать механизм возврата грантовых денег при невыполнении получателем обязательств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября депутат Сената парламента Казахстана Бакытжан Жумагулов заявил, что финансирование науки в стране должно увеличиться в два или три раза.

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Экономика Казахстана
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