Группа «ФосАгро» сохранила лидерство в рейтинге Fertilizer Daily

Москва, , 12:05 — REGNUM «ФосАгро» второй год подряд возглавляет рейтинг производителей минеральных удобрений в СНГ, составленного отраслевым порталом Fertilizer Daily по итогам 2018 г. В рейтинге представлены крупнейшие производители минеральных удобрений из России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Суммарная выручка компаний включенных в рейтинг составляет 1,3 трлн. руб., это больше, чем в прошлом году.

В основе рейтинга — опубликованные ключевые показатели деятельности компаний, такие как выручка, чистая прибыль, численность сотрудников, уровень производительности труда на одного сотрудника, рентабельность по EBITDA, и ряд других индикаторов.

«ФосАгро» в очередной раз подтвердила свое лидерство в отрасли минеральных удобрений России и стран СНГ, заняв первое место в рейтинге Fertilizer Daily, — отметил главный редактор Fertilizer Daily Алексей Резванов, — Это наглядное свидетельство грамотно разработанной и реализуемой стратегии компании, направленной на расширение позиций в ключевых для нее сегментах рынка. Среди реализованных ею за последнее время проектов стоит отметить строительство и запуск высокотехнологичных агрегатов аммиака и карбамида, модернизацию сернокислотной установки на АО «Апатит», ввод в эксплуатацию аммиакопровода в его Балаковском филиале. «ФосАгро-Регион», сеть дистрибуции Группы «ФосАгро», активно развивает реализацию удобрений не только в России, но и в бывших советских республиках. Одновременно «ФосАгро» увеличивает продажи в странах в растущим уровнем потребления агрохимикатов. В сумме это обеспечило лучшие показатели деятельности, определившие позиции компании в рейтинге».

В уходящем году компания увеличила объемы производства на 10% и выпустила свыше 9 млн тонн минеральных удобрений, кормовых фосфатов и другой продукции, уровень производства апатитового концентрата, самого чистого фосфатного сырья в мире, превысил 10 млн тонн. Оба ключевых производственных показателя — максимальные за всю историю компании. Как подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев компания придерживается стратегии развития, направленной на последовательный рост объемов производства и расширение присутствия на российском и международных рынках минеральных удобрений.

«За последние 5 лет наши ежегодные инвестиции в развитие не опускаются ниже 50% EBITDA — это один из самых высоких показателей в российской промышленности. Успешно реализуются все проекты, предусмотренные стратегией развития до 2020 г., компания планомерно наращивает объемы производства и реализации экологически чистых минеральных удобрений, повышает качество сервиса наших клиентов в почти 70 регионах России и 100 странах мира. И, конечно, нельзя не отметить вклад аналитиков и журналистов в высокое качество нашей работы — именно средства массовой информации, подчас, стимулируют нас обращать больше внимания на отдельные детали, из которых в конечном счете складывается общий большой успех Группы «ФосАгро», — прокомментировал итоги рейтинга глава «ФосАгро».