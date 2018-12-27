Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях в 2019 году

Москва, , 12:05 — REGNUM Информация о массовых увольнениях сотрудников, которая появилась в прессе, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Министерства труда РФ 27 декабря.

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«Утверждения СМИ о том, что прогнозируются «массовые увольнения», не соответствуют действительности», — заявили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация на рынке труда стабильная и резкого роста безработицы не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, проведённого порталом rabota.ru, в 2019 году сократить своих сотрудников намерена почти четверть (23%) работодателей в России. При этом вероятность сокращения сотрудников больше всего в сферах «медиа и маркетинга», а также «продукты питания», меньше всего — в компаниях, которые оказывают услуги для бизнеса. При этом 18% компаний планируют увеличить штат.

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Ранее газета «Известия» написала, что в 2019 году под сокращения могут попасть свыше 200 тыс. граждан России. Массовые увольнения якобы планируются на первые два месяца следующего года. В большей степени, по данным издания, они должны коснуться работников банковской сферы.

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