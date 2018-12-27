У Дерипаски отобрали льготы на проезд по Саяногорску

Саяногорск, Хакасия, , 12:01 — REGNUM Почетные граждане города Саяногорска в Хакасии, включая миллиардера Олега Дерипаску, лишены некоторых льгот. Такое решение принял городской совет депутатов, передает 27 декабря Business FM.

На вынужденную меру власти пошли из-за нехватки средств. Почетные саяногорцы остались без права бесплатного проезда в общественном транспорте.

Кроме того, почетные граждане освобождались от платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальной нормы и ежегодно получали премию в День города в размере 5 тыс. рублей.

Дерипаска, чье состояние Forbes оценивает в $6,7 млрд, является почетным гражданином Саяногорска с 2000 года. В городе с населением около 47 тыс. жителей работают Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы, принадлежащие компании «Русал».

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