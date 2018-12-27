Во Франции удвоились продажи более качественного шампанского — СМИ

Париж, , 12:08 — REGNUM В период с 2010 по 2016 год бутылки шампанского во Франции стоимостью от 12 до 20 евро потеряли 13 пунктов рыночной стоимости и в настоящее время составляют менее половины от общего объема продаж. Об этом свидетельствуют данные французского издания Les Echoes.

С другой стороны, продажи бутылок более дорого шампанского удвоились, составив 40% от доли рынка.

Издание отмечает, что для рождественского стола жители регионов Франции готовы отдать 60 евро за бутылку шампанского, а жители Парижа — 83 евро.

«Очевидно, что наблюдается снижение покупательной способности, но, прежде всего, потребители предпочитают взять одну бутылку качественного шампанского вместо двух бутылок более дешевого», — заявил Алан Саси, директор шампанского дома Louis de Sacy.

Как ранее передавало ИА REGNUM, из-за массовых протестов активистов «желтых жилетов» во Франции продажи продуктовых магазинов в декабре упали в среднем на 10%.

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