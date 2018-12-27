Четверг, 27 Декабря 2018 года
11:48:24 МСК

Москва построит в 2018 году 8,5 млн кв. метров недвижимости

Экономика

Пока в столице введено в эксплуатацию 7,8 млн «квадратов»

Москва, 27 декабря 2018, 11:48 — REGNUM  В Москве по итогам 2018 года будет выполнен плановый показатель по вводу недвижимости, сообщили ИА REGNUM 27 декабря в управлении Росреестра по Москве.

«Значительно выровнялись темпы ввода недвижимости в течение года и, соответственно, динамика кадастрового учета вводимых в эксплуатацию объектов», — заявил руководитель управления Игорь Майданов.

Пока в столице введено в эксплуатацию 7,8 млн «квадратов» недвижимости, из которых 3,2 млн квадратных метров — жилой фонд.

По словам Майданова, по итогам 2018 года будет достигнут плановый показатель в 8,5 млн квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в России для решения проблемы обманутых дольщиков потребуется 3−5 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минстрое рассказали, когда не останется обманутых дольщиков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство жилья
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить