В России на 25% выросли онлайн-продажи контрафактного спиртного

Москва, , 11:47 — REGNUM По итогам 2018 года нелегальные онлайн-продажи спиртных напитков в России выросли на 23% и составили 2,1 млрд рублей в денежном исчислении, говорится в исследовании компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности.

Сообщается, что в текущем году специалисты компании выявили более 7 тыс. сайтов и связанных с ними ресурсов, основной деятельностью которых была незаконная торговля алкоголем.

Отмечается, что в среде российских пользователей интернета за год интерес к онлайн-покупке спиртного вырос более чем на 35%, а в последние месяцы данный показатель «прирос» еще на 28%.