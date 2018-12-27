Четверг, 27 Декабря 2018 года
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В России на 25% выросли онлайн-продажи контрафактного спиртного

Экономика

Выявлены более 7 тыс. сайтов и связанных с ними ресурсов, основной деятельностью которых была незаконная торговля алкоголем

Москва, 27 декабря 2018, 11:47 — REGNUM  По итогам 2018 года нелегальные онлайн-продажи спиртных напитков в России выросли на 23% и составили 2,1 млрд рублей в денежном исчислении, говорится в исследовании компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности.

Сообщается, что в текущем году специалисты компании выявили более 7 тыс. сайтов и связанных с ними ресурсов, основной деятельностью которых была незаконная торговля алкоголем.

Отмечается, что в среде российских пользователей интернета за год интерес к онлайн-покупке спиртного вырос более чем на 35%, а в последние месяцы данный показатель «прирос» еще на 28%.

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Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
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