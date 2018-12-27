Туроператоров в России начнут жёстче контролировать

Москва, , 11:47 — REGNUM Отчётность, которую должны предоставлять операторы выездного туризма в России, дополнят новыми требованиями. Их подготовило Министерство экономического развития РФ. Разработанный ведомством проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Напомним, с 2017 года все операторы выездного туризма должны предоставлять в Ростуризм сведения о количестве клиентов, которые в предыдущем году приобрели полноценные туры за границу, а также общей стоимости этих туров. К этим требованиям хотят добавить обязанность отчитываться о количестве реализованных полисов медицинского страхования и указывать среднюю стоимость туров.

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Как говорится в пояснительной записке, новые показатели в отчётность туроператоров вносятся «в целях обеспечения защиты прав и интересов туристов», пишет РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году работу в сфере выездного туризма прекратили 20 российских туроператоров.

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