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Морской порт новой столицы ДФО наращивает грузооборот

Экономика

Многократно выросли объемы северного завоза

Владивосток, 27 декабря 2018, 11:45 — REGNUM  Владивостокский морской торговый порт по итогам 2018 года вышел на рекордные показатели — общий объем перевалки грузов составил 10 млн тонн, превысив показатели предыдущего года на 33%. Рост грузооборота за последние годы увеличивается стремительно, в 2015 порт перевалил 5 млн тонн, за три года его удалось удвоить. Наибольший прирост дают контейнерные перевозки, для чего порт продолжает расширение крановых мощностей.

С июня по декабрь 2018 года, в период летней навигации, транспортные суда компании FESKO, в состав которой входит и Владивостокский порт резко увеличили объем северного завоза. В Магадан, в порты и в порт-пункты Чукотского автономного округа, Камчатского края доставлено 157 тысяч тонн жизненно важных грузов. Для сравнения — в 2017 году объем северного завоза составлял 21 тысячу тонн, то есть в этом году произошло семикратное увеличение объемов. Основной прирост обеспечили поставки угля на Камчатку.

Напомним, что 24 декабря Владивосток стал столицей Дальневосточного федерального округа, что может стать дополнительным фактором для развития морских перевозок и городского порта.

regnum author Борис Марцинкевич
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