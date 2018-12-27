«Колымаэнерго» подвело итоги 2018 года

Магадан, Магаданская область, , 11:43 — REGNUM Каскад Колымских ГЭС ПАО «Колымаэнерго» за 11 месяцев 2018 году выработал 2380,0 млн кВт*ч, Колымская ГЭС — 1932,0 млн кВт*ч, Усть-Среднеканская ГЭС — 448 млн кВт*ч. Энергетики становятся одними из крупнейших налогоплательщиков региона — в 2018 году отчисления в региональный бюджет составили 232 млн рублей.

В соответствии с реализуемой РусГидро «Программой комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов» на Колымской ГЭС с 27.03.2017 г. по 31.03 2018 г. проведен капитальный ремонт гидроагрегата №4 и модернизация систем и узлов. Работы по восстановлению бетонной облицовки цементационной потерны плотины ведутся с 1 февраля 2018 года, планируемая дата окончания работ в декабре 2018 г. В 2019 году планируется проведение модернизации КРУ 10 кВ и продолжение капитального ремонта гидроагрегата № 1.

Энергетики «Колымаэнерго» все предусмотренные работы ведут в соответствии с предусмотренными сроками, выработка электроэнергии увеличивается в ожидании реализации комплексной программы развития ДФО, разработанной правительством. Теоретически программа реализуется с 2012 года, практически новых крупных потребителей электроэнергии в Колымском крае пока не появляется.

Колымская ГЭС им. Ю.И. Фриштера введена в эксплуатацию в 1994 году, она расположена у поселка Синегорье Ягоднинского округа Магаданского края. Единственная в мире крупная ГЭС в зоне вечной мерзлоты, самая мощная в России ГЭС с подземным расположением машинного зала, установленная мощность составляет 900 МВт.