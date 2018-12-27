Иран передал Индии в оперативное управление часть порта Чабахар

Тегеран, , 11:31 — REGNUM 26 декабря стало известно, что Иран на основании Чабахарского соглашения передал порт Шахид Бехешти под оперативное управление индийской компании Indian Ports Global Ltd (IPGL) на срок до 18 месяцев с возможностью пролонгации до 10 лет.

Соглашение об аренде над портом Шахид Бехешти было подписано в ходе визита президента Ирана Хасана Рухани в Нью-Дели в феврале 2018 года. Чабахарское соглашение облегчит транзит товаров между Индией и Афганистаном, минуя территорию Пакистана и сыграет важную роль в экономическом росте региона. Напомним, что порт Чабахар состоит из двух отдельных портов — Шахид Бехешти и Шахид Калантари и расположен в 72 км от крупного пакистанского порта Гвадар.

Развитие порта Чабахар осуществляется, в первую очередь, для облегчения транзита товаров автомобильным и железнодорожным транспортом из Индии в Афганистан и Среднюю Азию через иранскую территорию, кроме того это поможет снизить зависимость Афганистана от Пакистана. С августа 2017 года Индия инвестировала в развитие первой фазы Шахид Бехешти около 150 млн долларов, увеличив грузооборот порта до 8,5 млн тонн, всего планируется развитие пяти фаз.

Напомним, что 8 ноября 2018 года Государственный департамент США сообщил, что порт Чабахар освобожден от антииранских санкций — в связи с тем, что его развитие имеет большое значение для развития Афганистана.