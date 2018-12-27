В Свердловской области снизилась кредиторская задолженность муниципалитетов

Екатеринбург, , 11:31 — REGNUM В Свердловской области за 2018 год снизилась кредиторская задолженность по исполненным муниципальным контрактам, договорам и иным правовым основаниям. Об этом заявил министр финансов региона Галина Кулаченко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте информполитики.

По сведениям Кулаченко, задолженность муниципалитетов снизилась почти на 500 млн рублей. При этом перед субъектами предпринимательства долги стали меньше на 103 млн.

Но пояснили, что в течение года муниципалитеты для погашения долгов получили и облбюджета средства в размере 565 млн рублей. Кроме того, 444 млн было выдано в виде бюджетных кредитов.

Добавим, на 1 октября общий долг муниципальных образований составлял 4 405 966 тыс. рублей.