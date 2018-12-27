В США продажи на Рождество стали лучшими за 6 лет — СМИ

Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Продажи в 2018 году в США в праздничный сезон выросли на 5,1% до более чем 850 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем за шесть лет, сообщает Reuters.

Причина — устойчивая экономика и ранние скидки. Высокие показатели продаж показали, что рост изменчивости рынка из-за опасений замедления глобального роста и политического тупика в Вашингтоне пока не повлиял на доверие потребителей.

«Я не вижу, что (изменчивость на рынках и остановка работы правительства) оказывает какое-либо влияние … Но я с осторожным оптимизмом смотрю на потребителя в 2019 году», — заявил Стив Садове, старший советник Mastercard.

По его словам, низкий уровень безработицы и рост заработной платы способствовали росту потребительского доверия, которое в октябре достигло своего максимума почти за два десятилетия.

«От торговых проходов до онлайн-магазинов, доверие потребителей превратилось в праздничное приветствие для розничной торговли», — полагает Садове.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп считает «единственной проблемой» американской экономики политику Федеральной резервной системы США. По его мнению, у ФРС «нет чувства рынка», и она напоминает «могущественного игрока в гольф, который не может забить».