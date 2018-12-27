Китай продолжает увеличивать импорт газа из Средней Азии

Пекин, , 11:26 — REGNUM 26 декабря CNPC, Cnina Natiomal Petroleum Corporation, сообщила, что с 1 января 2018 года импортировала по магистральному газопроводу «Средняя Азия — Китай» 46,9 млрд кубометров природного газа. За весь 2017 год в Китай было поставлено 38,7 млрд кубометров, прирост за текущий год может составить до 10 млрд кубометров.

В настоящее время МГП «Средняя Азия — Китай» состоит из трех линий А, В и С общей протяженностью более 2000 км, из которых по Туркмении проходит 188 км, по Узбекистану 530 км и около 1300 км — по Казахстану. В ноябре 2018 года CNPC сообщила, что загрузка всей системы трубопроводов близка к 100%, но разработку проекта по строительства четвертой нитки пока приостановили. В ноябре, после того, как Туркмения заявила, что ей удалось значительно снизить стоимость строительства МГП ТАПИ (Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия), Китай заявил, что готов присоединиться к этому проекту в том случае, если его участники согласятся на прокладку газоотвода по территории Пакистана к западной границе КНР. Пока информации о переговорах по этому поводу не поступало.

Напомним, что строительство МГП «Сила Сибири-1» идет в строгом соответствии с графиком, но и того объема газа, которые будут поступать по нему, Китаю не будет достаточно, потребление «голубого топлива» в этой стране продолжает стремительно увеличиваться. По итогам года ожидается, что он догонит Японию по объемам импорта СПГ.