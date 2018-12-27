На рынке ОФЗ сокращается доля нерезидентов

Москва, , 11:23 — REGNUM Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) России, находящихся в собственности иностранцев, за ноябрь 2018 года по сравнению с октябрём сократилась с 25% до 24,7%. Об этом сообщает Центробанк РФ.

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Как отмечено в подготовленном ЦБ «Обзоре рисков финансовых рынков», за прошедший месяц нерезиденты продолжили уменьшать присутствие на рынке ОФЗ: объём вложений по номиналу сократился за месяц с 1,768 трлн рублей до 1,747 трлн рублей, нетто-продажи составили 21 млрд рублей.

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Добавим, что на 1 января 2017 года, доля нерезидентов на рынке ОФЗ составила 26,9%.

В целом же объём рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 декабря вырос до 7,287 трлн рублей с 7,236 трлн рублей на 1 ноября.

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