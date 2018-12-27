Задолженность по налогам в Чечне достигла 3,5 млрд рублей

Грозный, , 11:23 — REGNUM В Чеченской Республике накопилась задолженность по налогам в размере 3,5 млрд рублей. Об этом 26 декабря сообщил в ходе заседания межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в социально-экономической сфере заместитель прокурора Чечни Вадим Степанов.

Он обратил особое внимание на работу регионального управления Федеральной налоговой службы и надлежащую реализацию его подразделениями своих полномочий. Степанов поручил прокурорам активизировать надзор за исполнением законодательства о налогах и сборах.

Стоит отметить, что в начале декабря председатель правительства Чечни Муслим Хучиев доложил главе региона Рамзану Кадырову о показателях исполнения бюджета в 2018 году. Так, по его словам, объем доходов бюджета ЧР составил 76,598 млрд рублей, а расходная часть — 84,478 млрд рублей.

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Напомним, в бюджете Чечни на 2018 год прогнозируемый общий объем доходов составлял более 65,107 млрд рублей, в том числе безвозмездных поступлений — почти 54 млрд рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме свыше 11,161 млрд рублей.

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