«Татфондбанк» взыскал долги жаткой, сеялкой и косилкой

Казань, , 11:22 — REGNUM Арбитражный суд Татарии по иску обанкроченного «Татфондбанка» взыскал с двух сельскохозяйственных предприятий республики долги по четырём кредитам на сумму свыше 447,4 млн рублей, а также обратил взыскание на заложенную по ним сельхозтехнику — жатку, самоходный опрыскиватель, сеялку, косилку и прицеп, и долю в уставном капитале ООО «Сельхозпредприятие «Свияга». Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

27 сентября 2018 года ТФБ обратился с иском к компаниям из Апастовского и Высокогорского районов — ООО «Сельхозпредприятие «Свияга», ООО «Агрофирма «Апас» и ООО «Агропромышленный комплекс «Высокая Гора» на общую сумму 447 444 773,3 рубля.

В итоге — претензии к ООО «Агрофирма Апас» были выделены в отдельное производство. Данная сельхозкомпания создана в 2013 году, уставный капитал — 38 336 371 рубль, единственный участник — ООО «Агропромышленный комплекс «Высокая гора» (второй соответчик по иску). Компания «Высокая гора» создана в 2010 году в Высокогорском районе тремя юрлицами — ООО «Сфера успеха», ООО «Торгово-производственный комплекс «Агро-Трейд» и ООО «Перспектива». Все три общества связаны между собой. По иску ТФБ с «Высокой горы» взыскана доля в уставном капитале третьего ответчика — ООО «Сельхозпредприятие «Свияга» (0,05% доли номинальной стоимостью 10 000 рублей).

Именно со «Свияги» и был взыскан основной долг и сельхозтехника. По кредитному договору от 4 июля 2011 года — 2,9 млн рублей долга, свыше 190 тыс. рублей просроченных процентов, 1,025 млн рублей неустойки на просроченный кредит и 79,9 тыс. рублей неустойки на просроченные проценты. По кредиту от мая 2016 года было взыскано свыше 76,39 млн рублей основного долга, а также более 34,6 млн рублей разного вида неустоек. По июньскому кредиту от 2016 года было взыскано 50 млн рублей основного долга и свыше 27 млн рублей неустоек, а по кредиту от 30 июня 2016 года — 178 млн рублей основного долга и около 92 млн рублей неустоек.

Суд также решил «обратить взыскание на предметы залога по договорам: №С44/11−1 от 04.07.2011 г. , №С44/11−2 от 04.07.2011 г. , №С44/11−3 от 04.07.2011 г. : самоходная валковая жатка МакДон М100 (2011 года выпуска), опрыскиватель самоходной ОС-3000 24 метра клиренс (2011 года выпуска), прицеп модели ПТЖУ-7−02для хедера Д60 (2011 года выпуска), сеялка ВЕСТА (УПС-8−2 с гидравликой без тр. Устр., 4 ед. (2011 года выпуска), самоходная валковая косилка МакДон М100 (2011 года выпуска)».

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Сельхозпредприятие «Свияга» создано в 2010 году, уставный капитал — 454 444 543,27 рубля. Участники общества — ООО «Казанская мельница», ООО «Агрокомплекс «Ак Барс», АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» и ООО «Агропромышленный комплекс «Высокая гора». В феврале 2017 года «Свияга» выступила учредителем ООО «Апас-Мол», которое специализируется на разведении молочного крупного рогатого скота и производстве сырого молока.

По данным из открытых источников, среднесписочная численность работников компании «Свияга» — около 1,3 тыс. человек.

Ранее «Свияга» выступила инициатором банкротства компании, аффилированной с бывшим председателем правления ТФБ Робертом Мусиным — АО «Земельная корпорация «Лидер». Последнее получило известность через суды с нацпарком, который пытается вернуть себе земли, по его мнению, ушедшие в частные руки с нарушением закона. Часть наделов уже удалось вернуть.

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Напомним, ТФБ был лишён лицензии в марте 2017 года, а признан банкротом в апреле. На сегодня его долги перед кредиторами превышают 166 млрд рублей. Конкурсный управляющий — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» занимается формированием конкурсной массы, в том числе через взыскание долгов с заёмщиков.