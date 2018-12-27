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Китаю не хватает танкеров-газовозов и предприятий по их строительству

Экономика

КНР намерена активизировать расширение своей судостроительной отрасли

Китаю не хватает танкеров-газовозов и предприятий по их строительству
Wolfgang Meinhart
Газовоз «GALEA» в европейском порту

Пекин, 27 декабря 2018, 11:09 — REGNUM  25 декабря издание Chona Daily сообщило о намерении Китая активизировать развитие судостроение в сегменте строительства специализированных танкеров-газовозов. Для этого имеются две существенные причины, которые вызывают необходимость создания дополнительных производственных мощностей.

Прежде всего, это вопрос энергетической безопасности — в настоящее время уровень зависимости Китая от иностранных перевозчиков составляет почти 60%. При имеющихся темпах роста объемов импорта СПГ Китаю для обеспечения его поставок необходимо иметь от 60 до 100 танкеров-газовозов. Кроме того, продолжается стремительный рост мирового рынка СПГ, что вызывает спрос на танкеры-газовозы как со стороны производителей, так и со стороны стран-потребителей СПГ. Согласно оценкам международного агентства Drewry, к концу 2018 года в мире будет около 500 танкеров-газовозов, а к 2022 году их число увеличится до 600. Дефицит танкеров-газовозов уже чувствуется — в октябре 2018 г. ощутимо подскочили цены на фрахт этих судов, осуществляющих поставки по спотовым контрактам, достигнув 130−140 тыс. долларов США в сутки.

При этом верфей, способных строить танкеры-газовозы, в мире немного — в мире их насчитывается только 13. Безусловным лидером в сегменте строительства таких судов является Южная Корея, чья доля на мировом рынке составляет в настоящее время 86% — в этом году на ее верфях строятся 52 газовоза, во всех остальных странах — только 9. В планах Китая не только решение проблемы его собственной энергетической безопасности, но и попытка войти в число мировых лидеров производства танкеров-газовозов.

Отметим, что такая ситуация на мировом рынке перевозок СПГ определенную нишу в производстве газовозов потенциально может занять и судостроительная отрасль России.

regnum author Борис Марцинкевич
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