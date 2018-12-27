Росгеология продолжает разведку угольных месторождений Сахалина

Южно-Сахалинск, , 11:01 — REGNUM 25 декабря Дальневосточное производственное геофизическое объединение, входящее в структуру Росгеологии, подвело итоги двух лет поисковых работ на перспективном на уголь участке Лахский.

Участок расположен на территории трех северных административных районов Сахалина — Охинского, Ногликского и Александровск-Сахалинского. За два полевых сезона пройдены поисковые маршруты, проведена магнито‑ и электроразведка, пробурены поисковые скважины. В целом на площади выявлено несколько угольных пластов мощностью до 7,9 м, ресурсный потенциал площади оценивается в 1 млрд т энергетических углей.

Поиски энергетических углей в пределах Лахской площади ведутся за счет федерального бюджета и рассчитаны на три года — до конца 2019 года, возобновление бурения запланировано на первый квартал 2019 года. В том случае, если Росгеология утвердит результаты поисковых работ, Сахалин получит дополнительную возможность развития угольной и энергетической отраслей, что, в свою очередь, может стать дополнительным обоснованием рентабельности строительства мостового перехода на материк.