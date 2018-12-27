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Правительство Южной Кореи наймет более 7300 водителей

Экономика

Это связано с переходом на 52-часовую рабочую неделю

Сеул, 27 декабря 2018, 12:00 — REGNUM  Правительство Южной Кореи к июлю 2019 года наймет 7300 водителей автобусов, сообщает YTN.

В связи с уменьшением количества рабочих часов с 68 часов до 52 часов в неделю, появилась необходимость в увеличении штата сотрудников во избежание нарушения работы транспортной системы.

27 декабря Министерство земли, транспорта и морских дел Республики Корея сообщило о «мерах по повышению безопасности перевозок пассажиров общественным транспортом»

Также министерство отметило, что планирует стимулировать перепрофилирование водителей грузовых автомобилей и междугородних автобусов, а также взять на работу военных и полицейских, в том числе и женщин, у которых есть водительское удостоверение.

Кроме того планируется увеличить стоимость проезда на пригородные маршруты с февраля 2019 года .

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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