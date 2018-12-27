В Челябинской области у «Красного и Белого» не нашли долгов по налогам

Челябинск, , 10:46 — REGNUM В Челябинской области компания «Красное и Белое» не имеет задолженности по налогам. Об этом журналистам заявил глава областного управления ФНС Михаил Бирюк.

Как пишет издание Znak.com, ООО «Абсолют», которое является основным юридическим лицом группы, уже уплатило налоги в размере 1,9 млрд рублей.

При этом, по неофициальным данным, причина прошедших 26 декабря оперативных мероприятий связана с налогами. Официальных комментариев пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 26 декабря сотрудники ФСБ пришли с обыском в челябинский офис компании. Также обыски прошли в некоторых других городах.

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