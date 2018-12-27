В Москве создадут инновационный кластер федерального масштаба

Москва, , 10:39 — REGNUM В Москве в 2019 году создадут инновационный кластер федерального масштаба. Это одна из ключевых задач для столичных властей на следующий год. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина, сообщается на сайте мэра Москвы.

По её словам, инновационный кластер объединит технопарки, ИТ-компании, образовательные учреждения, НИИ и высокотехнологичные предприятия.

В инновационный кластер войдут порядка 20 тысяч потенциальных участников тех. являюеся либо разработчиками, либо производителями инновационной продукции.

«Глобальная цель инновационного кластера — создать базу для прорывного развития всей России», — отметила Сергунина.

Для создания базы запущен портал iMoscow. Здесь собирается информация о технопарках, особых экономических зонах, научных центрах и др. По данным на 27 декабря, в базе насчитывается более 2 тыс. вакансий более чем 150 компаний.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании на территории Москвы инновационного кластера. Цель проекта — создание условий для реализации приоритетных направлений научно-технологического развития России.

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