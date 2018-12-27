Компании из России могут заняться железными дорогами Таиланда

Бангкок, , 10:36 — REGNUM Строительством новых участков железных дорог в Таиланде готовы заняться российские предприятия, также компании РФ могут поставлять Бангкоку подвижной состав, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом сообщает 27 декабря ТАСС.

В ходе заседания российско-таиландской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству Мантуров подчеркнул, что российские предприятия, работающие в сфере транспорта и инфраструктуры «готовы принять участие в строительстве новых веток железных дорог и поставках подвижного состава» в рамках программы по развитию внутренней сети железных дорог Таиланда.

Кроме того, сообщил российский министр, российский бизнес может поддержать различные проекты в области цифровых технологий, медицины и биотехнологий.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября стало известно, что Россия и Таиланд договорились о сотрудничестве в сфере цифровой экономики. Первым шагом станет проведение в 2019 году российско-таиландской конференции представителей всех отраслей, задействованных в данной области.

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