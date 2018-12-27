В 2019 году в Тамбовской области откроются две новые школы

Тамбов, , 10:35 — REGNUM В Тамбовской области завершается строительство двух образовательных объектов — школ в Рассказово и Мичуринске, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Для учеников образовательные учреждения откроют свои двери 1 сентября 2019 года.

На строительство мичуринской школы выделено почти 877 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Проект учебного заведения можно назвать уникальным. Здесь создана полноценная спортивная инфраструктура. Есть бассейн, спортзалы, стадион.

«Открытие новой школы поможет полностью ликвидировать вторую смену в образовательных учреждениях Мичуринска, — отметил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в рамках недавней пресс-конференции. — Это позволит существенно повысить доступность качественного школьного образования».

Он отметил, что при строительстве этой школы была проблема с недобросовестным подрядчиком, который за свои действия будет отвечать по всей строгости закона, но на сегодняшний день все недочеты устранены. Задача региональной власти — сделать так, чтобы все школы и детские сады были построены качественно и в срок, все бюджетные средства использованы эффективно.

«Несмотря на все сложности, мы выполняем эту задачу», — отметил губернатор.

Второй объект — школа в городе Рассказово — состоит из четырех модулей, в каждом из которых будут располагаться профильные центры. Появление этого образовательного учреждения имеет особое значение для горожан, ведь в Рассказово не строили новых школ в течение последних 30 лет. Учебное заведение получило название «Школа — Центр современных индустриальных технологий».

Строительство образовательного учреждения началось в 2017 году. Финансирование шло из федерального, областного бюджетов. Всего выделено 845,5 млн рублей. На данный момент школа построена.

В первой половине наступающего года в этих школах планируется устанавливать учебное оборудование, для учеников они откроются 1 сентября 2019 года.